Животное похоже на Микки Мауса с самыми большими ушами обитает в Монголии

CentralAsia (MNG) - У какого животного самые большие уши? Вы могли подумать, что это слон, и были бы правы – вроде того. По словам Мэри Эллен Холден, зоолога и маммолога из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке, у африканского слона, самого большого из ныне живущих наземных животных, самые большие уши среди всех живых существ. Но существо с самыми большими ушами по сравнению с размером его тела – это ушастый тушканчик (Euchoreutes naso), ночной грызун, питающийся насекомыми, обитающий в пустынях Монголии.

Семейство тушканчиковых объединяет около 12 родов и более 30 видов грызунов, некоторые из них обитают в пустынях южной Монголии. Самый странный представитель этого семейства – длинноухий тушканчик – является счастливым обладателем ушей, длина которых составляет 2/3 от общей длины его тела. Как и слоны, тушканчики используют уши для терморегуляции в жаркой и сухой пустыне.

Ушастый тушканчик (рифмуется с Самоа) имеет размеры около 4 дюймов (10 сантиметров) от головы до крупа (не считая его длинного хвоста). Его уши длиной от 1,5 до 2 дюймов (от 3,8 до 5 см) составляют от 40% до 50% длины его тела.

«У него самые длинные уши по сравнению с размером его тела во всем животном мире», - сказала Холден Live Science. Для сравнения, по словам Холдена, уши африканского слона в среднем составляют около 4 футов (1,2 м) в длину, но это всего лишь около 17% длины их тела, что в среднем составляет от 20 до 25 футов (от 6 до 7,5 м).

В 2007 году ушастый тушканчик, которого редко видели на камеру, попал в новости благодаря видео, сделанному во время поездки Лондонского зоологического общества в пустыню Гоби в Монголии. Согласно описанию видео, это существо «немного похоже на Микки Мауса из пустыни», - сказал руководитель экспедиции и биолог по охране природы Джонатан Бейли.





Почему такие большие уши? Большие уши помогают ушастым тушканчикам и другим млекопитающим, живущим в жарких и сухих условиях, избавляться от лишнего тепла. «Африканские слоны, лисы фенек, ушастые тушканчики – они способны регулировать температуру благодаря быстрой потере тепла через уши с очень высокой кровеносной системой», - сказала Холден. По ее словам, уши этих животных большие и тонкие, и в них находится множество крошечных кровеносных сосудов. Циркулируя через уши, кровь выделяет тепло в воздух, помогая животному остыть.

По словам Холдена, когда животному жарко, кровеносные сосуды в его ушах расширяются, выделяя еще больше тепла. Ночью или в холодную погоду кровеносные сосуды животных сужаются, чтобы согреться.

«Я думаю, что большинство людей согласны с тем, что большие уши обычно связаны с более теплой окружающей средой», - сказала Холден.

«А если вы посмотрите на африканских и азиатских слонов, то увидите, что уши африканских слонов намного больше, чем уши азиатских слонов, потому что африканские слоны обитают в более жарком климате». Уши азиатских слонов длиной около 1,6 фута (0,5 м) составляют лишь около 8% длины их тела. Что касается способов рассеивания тепла, то использование ушей для охлаждения является хорошей адаптацией к жизни в пустыне. По словам Холдена, он служит альтернативой потоотделению, позволяя пустынным существам экономить воду в среде, где этого ресурса мало.

По словам Холдена, большие уши также могут помочь ушастому тушкану улавливать низкочастотные звуки, исходящие от его насекомых-жертв и хищников.

источник: Live Science

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