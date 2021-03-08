Гражданско-военная поддержка посольства США пожертвовала СИЗ передовым работникам Монголии

CentralAsia (MNG) - Заместитель главы миссии посольства США Грегори Мэй и Группа военно-гражданской поддержки (CMSE) передали в дар заместителю министра здравоохранения д-ру Баттувшину средства индивидуальной защиты (СИЗ) и наборы для быстрого тестирования антигенов.





«Как стратегический партнер, демократический третий сосед и друг, Соединенные Штаты гордятся тем, что предоставляют помощь, чтобы помочь передовым работникам Монголии отреагировать на коронавирус», - сказал заместитель главы миссии Грегори Мэй.

CMSE также передала оборудование Государственному управлению по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) и Генеральному управлению специальных инспекций (ГУСИ).

Общая сумма пожертвований в виде 26 000 пластиковых экранов, 75 000 масок N95 и 3150 коробок латексных перчаток различных размеров, а также 30 000 наборов для экспресс-тестов была приобретена на средства программы зарубежной гуманитарной помощи, помощи при стихийных бедствиях и гражданской помощи (Overseas Humanitarian, Disaster Assistance, and Civic Aid - OHDACA) , часть Агентства сотрудничества в области безопасности Министерства обороны США.





CMSE, укомплектованная четырьмя военнослужащими по гражданским вопросам армии США, сотрудничает с правительством Монголии и гражданскими организациями в целях повышения готовности к стихийным бедствиям и оказания помощи. CMSE также координирует помощь, не связанную со стихийными бедствиями, такую как строительство детских садов в Монголии, финансируемое OHDACA и в партнерстве с Министерством образования Монголии и Инженерным корпусом армии США, Аляскинский дивизион. В рамках этой программы в 2019 году открылись два детских сада, в 2020 году — четыре, а весной 2021 года начнется строительство еще двух.

Сотрудники CMSE и посольства США, которые проживали в Монголии во время пандемии, благодарны за работу профессионалов в области здравоохранения и безопасности и с нетерпением ждут того времени, когда мы сможем продолжить наше важное дипломатическое сотрудничество лично, говорится в сообщении америзанской дипмиссии.

источник: посольство США в Монголии

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