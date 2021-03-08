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  8 марта 2021
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Обменялись мнениями о сотрудничестве в области образования между Монголией и Германией

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия Йорна Розенберга.

В ходе встречи министр Б.Батцэцэг проинформировала о текущей социально-экономической ситуации в Монголии, целях и деятельности правительства, а также о мерах по преодолению пандемии и возрождению экономики.

Министр также выразила заинтересованность в расширении сотрудничества в области профессионального образования и обучения с целью предоставления профессиональной ориентации монгольской молодежи и поддержки их трудоустройства.

В свою очередь, посол Йорн Розенберг заявил, что возможно сотрудничество для расширения образовательных программ, реализуемых в Монголии в соответствии с политикой правительства Монголии.

Кроме того, стороны обменялись мнениями об активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества и некоторых мероприятиях, которые состоятся в этом году.

Напомним, сотрудничество в области образования между двумя странами началось в глубокие 1923-30 годы.

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