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  8 марта 2021
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Международный кинофестиваль в Индии открывается монгольской драмой «Женщина»

CentralAsia (MNG) -  Действие фильма «Женщина», снятого режиссером Отгонзоригом Батчулууном, происходит в отдаленных монгольских горах. В нем рассказывается о Дагиине, которая живет с Ерөөлт, свекровью и двумя маленькими детьми, Идэром и Ужином. Время от времени к ней приходит местный мужчина, помогает с трудными задачами и всегда просит переехать с ним в ближайший город.

Руки Дагиины привязаны к месту, свекровь никак не сможет привыкнуть к городскому образу жизни.

В фильме, открывающем 19-й Международный кинофестиваль в Пуне (PIFF), Индия, некоторые вещи изменятся по мере развития сюжета, в то время как некоторые останутся прежними.

На фестиваль, который пройдет с 11 по 18 марта, поступило 1600 заявок из 64 стран, из которых 153 фильма вошли в шорт-лист, а 26 фильмов будут демонстрироваться онлайн.

Фонд Pune Film Foundation совместно с правительством индийского штата Махараштра отобрал в шорт-лист 14 фильмов из 10 стран, в том числе один из Индии, которые будут соревноваться в рамках «Секции мирового конкурса».

Международный кинофестиваль в Пуне (PIFF) был начат с идеи создания и продвижения здоровой кинокультуры в Пуне. Цель кинофестиваля — предоставить городским любителям кино доступ к мировому кино и стимулировать культурный обмен. С помощью дискуссий, лекций и мастер-классов на различные темы, связанные с ремеслом, стараются привнести академический колорит в фестиваль. Каждое издание PIFF имеет уникальную современную тему. В таких категориях, как Всемирный конкурс, Конкурс маратхи, Глобальное кино, Страновой фокус и Ретроспектива, предсталяются качественные фильмы из разных стран и культур. Признанное международное жюри присуждает награды фильмам в конкурсных секциях.

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