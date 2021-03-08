Монголия возобновит международные пассажирские рейсы в мае

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии решило открыть свою воздушную границу 1 мая, чтобы возобновить международные пассажирские рейсы.

Поэтому сейчас ведутся все необходимые приготовления для предотвращения заражения Covid-19, включая иммунизацию сотрудников пограничного контроля и установку стеклянных перегородок, разделяющих пассажиров и помещения временной изоляции в аэропорту для подозреваемых случаев.

Монголия приостановила международные пассажирские рейсы в середине февраля 2020 года, чтобы предотвратить распространение Covid-19.

На прошлой неделе Монголия запустила общенациональную вакцинацию против Covid-19 с целью вакцинации не менее 60 процентов своего 3,3 миллиона населения.

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