Возмущение предложением премьера Монголии призвать молодых женщин в армию

CentralAsia (MNG) - Хэштег #огцор вернулся (#cancelPM #огцор9 #ОгцорEC) после того, как премьер-министр Оюун-Эрдэнэ прокомментировал набор молодых женщин, которые были охарактеризованы как выходящие замуж и рождающие детей в молодом возрасте, а не работающие, поскольку он возглавлял Национальный комитет по вопросам Гендерная встреча в пятницу, 5 марта.

Несмотря на шумиху вокруг молодежи Оюун-Эрдэнэ, для этого аналитика эти комментарии восходят к 1980-м годам, когда страны Восточного блока стремились к власти через экономический застой, жестко дисциплинируя молодежь.

У монгольских женщин гораздо более высокий процент выпускников вуз, чем у мужчин, однако у них более низкий уровень формальной занятости, они меньше зарабатывают и занимают гораздо меньше должностей более высокого уровня. Чаще работают в неформальном секторе, как подробно описано в отчете АБР за декабрь 2020 года, женщины в некотором смысле даже больше, чем мужчины, пострадали от ударов, связанных с COVID19, в монгольской и мировой экономике.

В пятницу в твиттере начал распространяться следующий клип:

Бывший многократный депутат и потенциальный кандидат в президенты Ц. Оюунгэрэл ответила на комментарии в твиттере, утверждая, что молодые женщины очень много работают, воспитывая маленьких детей, и что проект может «послать неверный сигнал», как если бы Монголия «готовилась к войне»:

В пятницу премьер-министр Оюун-Эрдэнэ извинился за «огорчение людей перед праздником», но сказал, что общественность и средства массовой информации должны обратить внимание на «содержание» его комментариев, а не на их «форму».

Один пользователь твиттера ответил: «Уйти в отставку, как по содержанию, так и по форме!»

В понедельник, 8 марта, будет женский день, главный государственный праздник в Монголии. Некоторые в твиттере призывают к демонстрации на площади (# БиОчно), где уже организована выставка, посвященная проблеме безудержного домашнего насилия, происходящего «за закрытыми дверями» (см. Хэштег #Хаалга).

автор: Марисса Дж. Смит, источник: blogs.ubc.ca

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