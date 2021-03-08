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  8 марта 2021
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Монгольский борец завоевал серебро на рейтинговом турнире UWW «Маттео Пелликоне-2021»

CentralAsia (MNG) -  Рейтинговый турнир UWW «Маттео Пелликоне-2021» по вольной борьбе и борьбе греко-римского стиля прошел с 5 по 7 марта итальянском городе Рим.

В 26-м традиционных соревнованиях Тулга Төмөр-Очир, чемпион Азии среди юниоров и до 23 лет, обладатель Кубка Трона, член национальной сборной и член спорткомитета «Хуч», завоевал серебряную медаль.

Во второй половине дня Т.Тулга победил Хамзу Алача, чемпиона мира и Европы среди юниоров и чемпиона Гран-при Яшара Догу, со счетом 10 (0) и Рохита из Индии 4:0 в полуфинале.

В борьбе за золотую медаль он уступил Баджрангу Пунье из Индии, серебряному и двукратному бронзовому призеру чемпионата мира, золотому и серебряному призеру Азиатских игр и трехкратному чемпиону Азии.

Маттео Пелликоне был известной личностью в мире единоборств, посвятив им более 55 лет своей жизни. В честь многолетнего вице-президента Международной федерацией объединенных стилей борьбы, ушедшего из жизни в 2013-м, и был организован этот турнир, который носит статус рейтингового. То есть здесь олимпийские лицензии не разыгрываются, зато набирается рейтинг для посева на основных стартах.

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