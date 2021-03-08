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  8 марта 2021
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На утро 8 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 653 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 653 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 141;

- Акмолинская область - 68;

- Алматинская область - 68;

- Павлодарская область - 65;

- Костанайская область - 50;

- Атырауская область - 43;

- город Нур-Султан - 42;

- Карагандинская область - 38;

- Северо-Казахстанская область - 36;

- Западно-Казахстанская область - 34;

- Восточно-Казахстанская область - 21;

- Жамбылская область - 15;

- Актюбинская область - 13;

- город Шымкент - 8;

- Кызылординская область - 6;

- Туркестанская область - 3;

- Мангистауская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 218 754 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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