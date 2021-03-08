На утро 8 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 653 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 653 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 141;
- Акмолинская область - 68;
- Алматинская область - 68;
- Павлодарская область - 65;
- Костанайская область - 50;
- Атырауская область - 43;
- город Нур-Султан - 42;
- Карагандинская область - 38;
- Северо-Казахстанская область - 36;
- Западно-Казахстанская область - 34;
- Восточно-Казахстанская область - 21;
- Жамбылская область - 15;
- Актюбинская область - 13;
- город Шымкент - 8;
- Кызылординская область - 6;
- Туркестанская область - 3;
- Мангистауская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 218 754 случая коронавируса.
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