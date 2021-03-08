От коронавируса в Казахстане выздоровели почти 500 человек за сутки
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 480 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 202 230 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 23 914;
- Алматы - 23 808;
- Восточно-Казахстанская область - 20 265;
- Павлодарская область - 17 444;
- Атырауская область - 16 819;
- Карагандинская область - 14 496;
- Акмолинская область - 13 057;
- Северо-Казахстанская область - 12 363;
- Костанайская область - 11 390;
- Западно-Казахстанская область - 11 152;
- Алматинская область - 10 114;
- Жамбылская область - 5756;
- Шымкент - 5605;
- Туркестанская область - 4204;
- Актюбинская область - 4136;
- Мангистауская область - 3944;
- Кызылординская область - 3763.
Коронавирус в Казахстане
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