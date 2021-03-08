От коронавируса в Казахстане выздоровели почти 500 человек за сутки

Казахстан, общество

9:14, 08 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 480 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 202 230 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Нур-Султан - 23 914; - Алматы - 23 808; - Восточно-Казахстанская область - 20 265; - Павлодарская область - 17 444; - Атырауская область - 16 819; - Карагандинская область - 14 496; - Акмолинская область - 13 057; - Северо-Казахстанская область - 12 363; - Костанайская область - 11 390; - Западно-Казахстанская область - 11 152; - Алматинская область - 10 114; - Жамбылская область - 5756; - Шымкент - 5605; - Туркестанская область - 4204; - Актюбинская область - 4136; - Мангистауская область - 3944; - Кызылординская область - 3763. Коронавирус в Казахстане Карта распространения