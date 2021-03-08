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  8 марта 2021
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От коронавируса в Казахстане выздоровели почти 500 человек за сутки
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 480 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 202 230 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 23 914;

- Алматы - 23 808;

- Восточно-Казахстанская область - 20 265;

- Павлодарская область - 17 444;

- Атырауская область - 16 819;

- Карагандинская область - 14 496;

- Акмолинская область - 13 057;

- Северо-Казахстанская область - 12 363;

- Костанайская область - 11 390;

- Западно-Казахстанская область - 11 152;

- Алматинская область - 10 114;

- Жамбылская область - 5756;

- Шымкент - 5605;

- Туркестанская область - 4204;

- Актюбинская область - 4136;

- Мангистауская область - 3944;

- Кызылординская область - 3763.

Коронавирус в Казахстане
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