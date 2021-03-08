Впервые в Монголии за сутки коронавирус выявлен у более 100 человек

CentralAsia (MNG) - На сегодняшний день общее число официально подтвержденных случаев COVID-19 в Монголии составляет 3336 человек.

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Монголии выросло на 108 человек. Об этом сегодня, 8 марта, сообщил Минздрав страны.

По словам представителя Минздрава А.Амбасэлмаа, в масштабах страны было проведено 13 269 ПЦР-тестов, и все новые случаи локальной передачи инфекции COVID-19 были выявлены в Улан-Баторе. И зафиксированы 3 завозных случая; по результатам повторного теста двух человек, прибывших 25 февраля рейсом из Стамбула в Улан-Батор, и 5 марта у человека, летевшего рейсом Нур-Султан — Улан-Батор, диагностировали коронавирус.

По состоянию на 8 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса в Монголии составляет 3336 человек (+108). А общее количество выздоровевших достигло 2588 человек, показатель выздоровления составил 77,5%.

В настоящее время в Монголии лечение проходят 732 человека с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения