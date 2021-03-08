Какие еще в мире есть праздники в честь женщин?

CentralAsia (CA) - Сегодня, 8 марта многие страны отмечают Международный женский день, основанный немецкой политической деятельницей, активисткой борьбы за права женщин Кларой Цеткин.



Однако 8 марта не единственный праздник, посвященный женщинам. Круглый год по всему миру и в отдельных странах есть дни, когда женщинам уделяют внимание. Это и профессиональные праздники, и традиционные фестивали, и даты важнейших достижений в борьбе за женские права, пишет ВВС.



День матери



Один из самых известных женских праздников в мире, посвященный материнству и роли матерей в обществе. Его отмечают более чем в 40 странах, в большинстве из которых празднование выпадают на второе воскресенье мая.



В США День матери стал национальным праздником в 1914 году благодаря усилиям Анны Джарвис. Ее кампания за то, чтобы такой день отмечался на государственном уровне, началась с печального события - смерти ее матери, гражданской активистки Анны Марии Джарвис, которая боролась за улучшение качества здравоохранения.



Анна Мария создала в Америке сеть женских организаций, известных как «Рабочие клубы по случаю дня матери», которые помогали нуждающимся в получении необходимых лекарств и боролись за улучшение медицины.



Президент США Вудро Вильсон согласился сделать День матери государственным праздником. Во многих государствах именно он до сих пор считается главным женским праздником.



15 октября отмечается другой международный праздник под названием Международный день сельских женщин. Такой день был официально введен Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году, в резолюции которой отмечена важнейшая роль сельских женщин, в том числе женщин, принадлежащих к коренным народам, и их вклад в ускорение развития сельского хозяйства и сельских районов.



США



26 августа в США отмечают День равенства женщин. Дата выбрана не случайно: в 1920 году в этот день была утверждена 19-я поправка к Конституции США, которая предоставила женщинам активное избирательное право. Тем самым увенчалась успехом многолетняя борьба суфражисток за предоставление женщинам права голоса.



Впервые праздник был отмечен в 1972 году, когда президент Ричард Никсон выпустил прокламацию, в которой объявил 26 августа Днем равенства женщин.



Япония



В Японии Международный женский день официально не празднуется, зато 3 марта в стране отмечают Хинамацури, или День девочек, также известный как День кукол. В этот день японцы молятся о здоровье и счастье девочек. Первые упоминания Хинамацури датируются периодом Хэйан в японской истории (794-1185 гг.).



В День девочек японские семьи, где есть дочери, устанавливают у себя в домах многоярусные платформы, покрытые красной тканью, на которых рассаживают кукол ручной работы. Куклы располагаются особым способом - по старшинству, с самыми дорогими куклами, символизирующими императриц, на первом уровне, придворными дамами - на втором, придворными музыкантами - на третьем, и так далее.



В этот праздник в Японии принято приглашать гостей и накрывать стол. Девочек одевают в традиционные кимоно и угощают сладостями. Хотя в прошлом фестиваль был посвящен только девочкам, в последние годы он стал праздником для женщин всех возрастов.



Армения



День материнства и красоты в Армении также празднуют 7 апреля. В 1990-х годах, после объявления независимости, в стране обсуждался вопрос о том, чтобы убрать 8 марта из числа государственных праздников и заменить его Днем материнства. В итоге отмечаются оба праздника.



День материнства и красоты совпадает в Армении с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, который отмечает Апостольская церковь. В этот день многие беременные женщины ходят в церковь, чтобы получить благословение.



ЮАР



9 августа в Южно-Африканской Республике отмечают Национальный день женщин. Этот день посвящен памятному событию в истории страны: тогда в 1956 году более 20 тысяч женщин вышли к зданию правительства в Претории в знак протеста против законов апартеида. Женщины стояли у здания правительства в течение 30 минут в тишине, после чего спели песню, название которой можно перевести как «Когда вы подняли руку на женщину, вы ударили скалу».



С 1995 года Национальный день женщин считается в ЮАР государственным праздником и отмечается каждый год. В 2006 году, в честь 50-й годовщины этого события, женщины в Претории провели масштабный марш.



Мозамбик



Национальный женский день в Мозамбике отмечают 7 апреля, он также известен как День мозамбикской женщины. Праздник был учрежден в память о национальной героине Жосины Машел, которая умерла в тот день в 1971 году.



Жозина Машел была женой первого президента страны Саморы Машела, но стала известна как активист организации Фронт освобождения Мозамбика, которая сыграла огромную роль в борьбе страны за независимость.



В этот день мозамбикские женщины танцуют и поют под традиционную музыку, а жительницы столицы Мапуту несут цветы к Монументу Героев.



Тунис



13 августа — Национальный женский день в Тунисе. В 1956 году в этот день был принят Кодекс личного статуса, признающий женщин субъектами права. Кодекс, принятый премьер-министром Хабибом Бургибой, упразднил многоженство, ввел судебную процедуру развода, а также сделал взаимное согласие обоих партнеров на брак обязательным условием бракосочетания.



В день женщин в 2018 году президент Беджи Каид Эс-Себси объявил о намерении предоставить женщинам равные с мужчинами права на наследство. Это вызвало ожесточенные споры в обществе, а закон так и не был одобрен парламентом.



Латинская Америка



25 июля в Латинской Америке отмечают Международный день афро-латиноамериканских, афро-карибских и африканских женщин. Впервые этот день отпраздновали в 1992 году, когда в Доминиканской Республике состоялся первый саммит фро-латиноамериканских и афро-карибских женщин из 32 стран региона. Главной темой этой встречи стала борьба с расизмом и сексизмом.



В тот же день была создана организация под названием Сеть диаспор афро-латиноамериканских и афро-карибских женщин, которая борется с дискриминацией по расовому и гендерному признаку в латиноамериканских странах.



На сегодняшний день эта дата по-прежнему служит поводом привлечь внимание к проблемам темнокожих женщин в Латинской Америке.



По данным ООН, уровень насилия над женщинами в этом регионе один из самых высоких в мире: ежегодно его жертвами становятся 20 млн женщин и девушек. Пандемия усугубила их положение: в одной только Венесуэле, по данным правозащитников, в апреле прошлого года количество убийств женщин выросло на 65%, а в Колумбии на 50% выросло количество зарегистрированных случаев домашнего насилия.

