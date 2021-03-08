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  8 марта 2021
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Монголия проведет первое тестирование сети 5G

CentralAsia (MNG) -  Система Е-Mongolia привлекла 800 000 пользователей с момента ее запуска 1 октября 2020 года. Другими словами, это количество граждан получает более 180 государственных услуг через компьютеры и мобильные телефоны.

Б.Болор-Эрдэнэ, директор Департамента коммуникационных и информационных технологий, рассказала о повышении внимания к электронному переходу и повышению качества государственно-частного партнерства в секторе информационных технологий.


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«Впервые в своей истории правительство Монголии назвало сектор информационных технологий одним из шести ведущих секторов экономики. Таким образом, инициатива «Цифровая нация» поддерживается правительством и направлена ​​на оцифровку государственных услуг, повышение уровня цифровой грамотности, повышение способности граждан использовать технологии, обеспечение информационной безопасности и запуск спутников. Кроме того, важно обеспечить «Cross sector» или межотраслевую связь информационных технологий. Правительство Монголии планирует подключить 592 услуги к E-Mongolia в течение первых 100 дней», - сказала она.

В этом году исполняется 100 лет сектору телекоммуникаций и информационных технологий. В связи с этим такая работа планируется, продолжает Болор-Эрдэнэ.

«По случаю 100-летия мы проведем первое тестирование сети 5G в июле. Планируется ввести до 2023 года. Инвестиции очень большие. Операторы еще не окупили свои вложения в сети 3G и 4G, но скоро появится следующая. Поэтому мы будем проводить разумную регуляторную политику», - говорит она.

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