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  8 марта 2021
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В Казахстане за сутки от коронавирусной пневмонии скончались 4 пациента
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 8 марта.

Так, за сутки в стране зафиксировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 летальных исхода и 195 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49 573, летальных случаев - 644, выздоровевших - 43 803.

Коронавирус в Казахстане
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