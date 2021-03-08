В Казахстане за сутки от коронавирусной пневмонии скончались 4 пациента

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 8 марта.

Так, за сутки в стране зафиксировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 летальных исхода и 195 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49 573, летальных случаев - 644, выздоровевших - 43 803.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения