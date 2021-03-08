В авиакатастрофе погиб французский миллиардер

CentralAsia (CA) - Французский парламентарий и предприниматель Оливье Дассо погиб в авиакатастрофе в Нормандии, сообщает Euronews.



69-летний политик представлял в Национальном собрании правую партию «Республиканцы». Он также был обладателем одного из самых крупных состояний Франции размером в 5 млрд евро. Дассо происходил из семьи известных французских авиапромышленников.



Дассо находился на борту частного вертолета, потерпевшего крушение в департаменте Кальвадос в коммуне Тук, расположенной между нормандскими курортами Довиль и Онфлер. Вместе с Дассо погиб пилот вертолета.



Оливье Дассо пользовался во Франции большим авторитетом. В пятницу он принимал в своем избирательном округе Бове премьер-министра Франции Жана Кастекса и главу МВД Жеральда Дарманена.



Его отец Серж Дассо, который скончался несколько лет назад, также был известным политиком и бизнесменом.



После Второй мировой войны компания «Дассо» стала главным производителем самолетов для военно-воздушных сил Франции.

