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  8 марта 2021
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В авиакатастрофе погиб французский миллиардер

CentralAsia (CA) -  Французский парламентарий и предприниматель Оливье Дассо погиб в авиакатастрофе в Нормандии, сообщает Euronews.

69-летний политик представлял в Национальном собрании правую партию «Республиканцы». Он также был обладателем одного из самых крупных состояний Франции размером в 5 млрд евро. Дассо происходил из семьи известных французских авиапромышленников.

Дассо находился на борту частного вертолета, потерпевшего крушение в департаменте Кальвадос в коммуне Тук, расположенной между нормандскими курортами Довиль и Онфлер. Вместе с Дассо погиб пилот вертолета.

Оливье Дассо пользовался во Франции большим авторитетом. В пятницу он принимал в своем избирательном округе Бове премьер-министра Франции Жана Кастекса и главу МВД Жеральда Дарманена.

Его отец Серж Дассо, который скончался несколько лет назад, также был известным политиком и бизнесменом.

После Второй мировой войны компания «Дассо» стала главным производителем самолетов для военно-воздушных сил Франции.

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