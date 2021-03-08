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  8 марта 2021
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Европу предупредили о новой угрозе из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  Европейские страны предупредили о предстоящей новой угрозе, которая будет вызвана пандемией и вынужденной самоизоляцией.

Как пишет издание El Pais, коронавирусные ограничения повлекут за собой спад рождаемости.

Уровень рождаемости в Испании в декабре и январе сократился на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подобная ситуация наблюдается и в других европейских странах. Так, в Италии количество новорожденных в декабре снизилось на 21,6% по сравнению с прошлым годом, а во Франции уровень рождаемости в январе упал на 13%.

Основными факторами, которые повлияли на ситуацию, стали резкое сокращение рабочих мест и высокая смертность от коронавируса, отмечает издание.

Директор института Национального исследовательского совета Диего Рамиро отметил, что исследователи пока не имеют большего количества данных за 2021 год, чтобы давать более точный прогноз.

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