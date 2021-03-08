Одна из богатейших женщин мира Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя (фото)

CentralAsia (CA) - Бывшая жена богатейшего в мире человека, главы Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт снова вышла замуж после их развода в 2019 году.



Как пишет Wall Street Journal, Скотт вышла замуж за Дэна Джеветта, учителя естественных наук в частной школе в Сиэтле.



В последнее время Скотт занимается благотворительной деятельностью. Согласно сообщению, которое она написала на Medium в декабре, с момента развода она отдала более 4 миллиардов долларов своего состояния на благотворительность.



Маккензи познакомилась с будущим мужем Джеффом Безосом в 1993 году в инвестиционной компании D. E. Shaw. 3 месяца спустя пара обручилась, а через полгода поженилась. У пары три сына и одна приёмная дочь.

В 1994 году пара уволилась и переехала в Сиэтл, чтобы основать компанию. Маккензи стала бухгалтером и первым сотрудником компании Amazon.



В 2019 году Маккензи официально развелась с мужем. Бракоразводный процесс Безоса и Маккензи стал самым дорогим в истории. После развода Маккензи сохранила за собой 25% акций пары в Amazon, ее капитал составит около 35 миллиардов долларов, что сделал ее третьей самой богатой женщиной в мире.