[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Одна из богатейших женщин мира Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя (фото)

CentralAsia (CA) -  Бывшая жена богатейшего в мире человека, главы Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт снова вышла замуж после их развода в 2019 году.

Как пишет Wall Street Journal, Скотт вышла замуж за Дэна Джеветта, учителя естественных наук в частной школе в Сиэтле.

В последнее время Скотт занимается благотворительной деятельностью. Согласно сообщению, которое она написала на Medium в декабре, с момента развода она отдала более 4 миллиардов долларов своего состояния на благотворительность.

Маккензи познакомилась с будущим мужем Джеффом Безосом в 1993 году в инвестиционной компании D. E. Shaw. 3 месяца спустя пара обручилась, а через полгода поженилась. У пары три сына и одна приёмная дочь.

В 1994 году пара уволилась и переехала в Сиэтл, чтобы основать компанию. Маккензи стала бухгалтером и первым сотрудником компании Amazon.

В 2019 году Маккензи официально развелась с мужем. Бракоразводный процесс Безоса и Маккензи стал самым дорогим в истории. После развода Маккензи сохранила за собой 25% акций пары в Amazon, ее капитал составит около 35 миллиардов долларов, что сделал ее третьей самой богатой женщиной в мире.

print
  • Монголия проведет первое тестирование сети 5G
  • Европу предупредили о новой угрозе из-за коронавируса
  • Спортсмен из Монголии Цогтбаатар завоевал золото, победив казахстанца Жансая Смагулова в Ташкенте


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com