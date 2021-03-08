Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин поздравил всех россиянок с Международным женским днем, который отмечается 8 марта. Поздравление главы государства показал телеканал «Россия 24».



«Дорогие женщины России! Поздравляю вас с Международным женским днем! Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту. И самое сильное, чистое, бескорыстное чувство — безусловную материнскую любовь. Без остатка отдаете себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них. Гордитесь и радуетесь их успехам. Делаете всё, чтобы они выросли успешными, достойными людьми. Забота о детях, тепло домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окружить своих родных, — всё это нелегкий каждодневный труд. Он, конечно же, заслуживает самого высокого признания», - сказал Путин.



Отдельно он поздравил женщин — медицинских работников.



«В тяжелейших условиях эпидемии вы проявляете душевную щедрость и профессионализм. Продолжаете трудиться с полной отдачей. Благодарю всех женщин-врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек. Всех, кто спасает и выхаживает больных в красных зонах, в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках. Давно известно: чуткость, участие, внимательное доброе отношение порой так же нужны, как и лекарства. И вы дарите пациентам именно такую, истинно женскую душевную поддержку», - добавил президент.

