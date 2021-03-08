В Узбекистане за сутки выявили 43 новых случая коронавируса. Всего 80219

CentralAsia (UZ) - За сутки, 7 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 80 219 (+43).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в Андижанской, Сурхандарьниской и Ташкентской областях, а также в городе Ташкенте (+37).

Всего выздоровели 78 915 (+31) человек, показатель выздоровления составил 99%.

Из 682 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 148 находятся в тяжёлом состоянии и 27 - в крайне тяжёлом.



