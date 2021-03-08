В Узбекистане за сутки выявили 43 новых случая коронавируса. Всего 80219
- Узбекистан, общество
- 12:16, 08 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - За сутки, 7 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 80 219 (+43).
По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в Андижанской, Сурхандарьниской и Ташкентской областях, а также в городе Ташкенте (+37).
Всего выздоровели 78 915 (+31) человек, показатель выздоровления составил 99%.
Из 682 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 148 находятся в тяжёлом состоянии и 27 - в крайне тяжёлом.