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  8 марта 2021
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Китай поставил в Туркменистан партию вакцин от коронавируса

CentralAsia (TM) -  Партия китайской вакцины от коронавируса прибыла в Туркменистан, сообщает Китайская Глобальная Телевизионная Сеть (CGTN). В твиттере издания China News опубликован короткий ролик из фотографий во время погрузки паллетов с вакциной в туркменский самолет «Боинг-777».

CGTN сообщает, что в Туркменабаде, куда прибыл груз 6 марта, самолет встречали посол КНР в Туркменистане и туркменские официальные лица.

Государственные СМИ Туркменистана о закупке китайской вакцины не сообщали. В настоящее время в стране применяется российская вакцина «Sputnik V».

Официально COVID-19 в Туркменистан не проник.

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