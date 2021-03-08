Китай поставил в Туркменистан партию вакцин от коронавируса
- Туркменистан, общество
- 12:51, 08 марта 2021
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CentralAsia (TM) - Партия китайской вакцины от коронавируса прибыла в Туркменистан, сообщает Китайская Глобальная Телевизионная Сеть (CGTN). В твиттере издания China News опубликован короткий ролик из фотографий во время погрузки паллетов с вакциной в туркменский самолет «Боинг-777».
CGTN сообщает, что в Туркменабаде, куда прибыл груз 6 марта, самолет встречали посол КНР в Туркменистане и туркменские официальные лица.
Государственные СМИ Туркменистана о закупке китайской вакцины не сообщали. В настоящее время в стране применяется российская вакцина «Sputnik V».
Официально COVID-19 в Туркменистан не проник.