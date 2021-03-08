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  8 марта 2021
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Эмомали Рахмон поздравил с Днем матери

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил с Днем матери. Праздник был инициирован главой государства в 2009 году и отмечается в Таджикистане в Международный женский день.

В своей поздравительной речи Рахмон отметил, что «мать является единственным добрым, заботливым и преданным существом, которое рождает жизнь, учит ребенка говорить и делать первые шаги, воспитывает и в ходе воспитания вкладывает в его душу и сердце чувство любви, искренности, доброты и гуманизма, прилагает усилия для того, чтобы ее ребенок вырос грамотным и образованным, обрел профессию и освоил ремесло».

Глава государства пожелал всем матерям и женщинам семейного благополучия, счастья и удач, изобилия, любви и теплоты в семейной жизни.

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