Эмомали Рахмон поздравил с Днем матери

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил с Днем матери. Праздник был инициирован главой государства в 2009 году и отмечается в Таджикистане в Международный женский день.



В своей поздравительной речи Рахмон отметил, что «мать является единственным добрым, заботливым и преданным существом, которое рождает жизнь, учит ребенка говорить и делать первые шаги, воспитывает и в ходе воспитания вкладывает в его душу и сердце чувство любви, искренности, доброты и гуманизма, прилагает усилия для того, чтобы ее ребенок вырос грамотным и образованным, обрел профессию и освоил ремесло».



Глава государства пожелал всем матерям и женщинам семейного благополучия, счастья и удач, изобилия, любви и теплоты в семейной жизни.



Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения