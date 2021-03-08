Великобритания закупила в Туркменистане препараты из солодки

- Туркменистан, общество
- 13:38, 08 марта 2021
- Просмотров: 642
CentralAsia (TM) - Первая весенняя неделя торгов на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана завершилась с итоговой суммой экспортных сделок в 14,1 миллиона долларов США и 774,7 тысячи манатов (более 220 тысяч долларов США по гос.курсу).
В группе «нефтехимия» были закуплены гидроочищенное дизельное топливо, автобензин марки А-92, масло базовое трейдерами из Гонконга, Афганистана, ОАЭ, Турции и Казахстана, передает туркменское издание "Ориент".
Продукцию текстильной индустрии Туркменистана – пряжу хлопковую – приобрели турецкие предприниматели.
Страна-покупатель изделий медицинской промышленности – Великобритания. В этой группе реализованных на экспорт товаров — сироп и капсулы из корня солодки, препараты из различных лекарственных растений, бриллиантового зеленого и йодные карандаши, марлевые бинты и другие изделия предприятий Минздравмедпрома.