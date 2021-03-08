Президент Узбекистана поздравил женщин с 8 Марта

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев поздравил женщин с 8 Марта на праздничном мероприятии в Ташкенте. "Вы для нас прежде всего олицетворение матери, Родины и семьи, источник безграничной любви и нежности, энергии и вдохновения", - сказал в своём поздравлении глава государства.

"В настоящее время в Узбекистане доля женщин в системе управления составляет 33 процента. Около 1 500 женщин занимают руководящие должности разных уровней. Имеющие организаторские способности, инициативные женщины эффективно работают хокимами в 6 районах, на многих территориях – заместителями первых лиц, управляют крупными предприятиями, банками и компаниями, субъектами предпринимательства", - отметил президент.

В управлении делами государства и общества сформирован резерв кадров, в который включены более 6 тысяч узбекистанок.

По словам Мирзиёева, "отныне ни одна женщина в Узбекистане не останется без внимания и заботы государства и общества".

В текущем году из бюджета будут выделены средства в размере 210 миллиардов сумов (более 20 млн долларов) на обеспечение жильем женщин, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, и девушек, находящихся на иждивении матерей-одиночек.

Дополнительно 211 миллиардов сумов (более 20 млн долларов) будут направлена на обеспечение женщин «социальным жильем» на условиях аренды. Кроме того, будет выделено еще 110 миллиардов сумов (10,5 млн долларов) на оказание материальной помощи женщинам, потерявшим кормильца, нуждающимся в постороннем уходе и в квалифицированной медицинской помощи.

Наряду с этим из бюджета дополнительно будет выделено 600 миллиардов сумов (57,4 млн долларов) на обучение женщин профессиям, трудоустройство и поддержку их предпринимательских инициатив.