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  8 марта 2021
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В России за сутки коронавирус выявлен у более 10 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 83 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 269 (12,4%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 333 029 случаев (+0,24%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 113,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 281 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 520 783 человека.

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