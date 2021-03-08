В России за сутки коронавирус выявлен у более 10 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 83 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 269 (12,4%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 333 029 случаев (+0,24%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 113,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 281 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 520 783 человека.