Число жертв коронавируса в России за сутки увеличилось на 379 человек

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CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 379 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 53 и Санкт-Петербурге — 43.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 89 473 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,3 млн человек, из них выздоровели — 3,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 520 783 пациента.