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  8 марта 2021
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В Туркменистане выбрали самую красивую студентку (фото)

CentralAsia (TM) -  В Центре общественных организаций в Ашхабаде состоялся финал ежегодного конкурса «Талып гозели», организованного Министерством образования, Молодежной организацией имени Махтумкули и Союзом женщин Туркменистана в честь Международного женского дня.

В заключительном туре оценивались интеллектуальные и коммуникативные способности, умение петь, танцевать, декламировать стихотворные произведения, а также кулинарные таланты конкурсанток, сообщает Тукрменпортал.

В итоге победительницей и обладательницей звания самой красивой студентки страны-2021 стала студентка 4 курса факультета туркменского языка и литературы Туркменского государственного университета им. Махтумкули Гульназ Атаева. Участницам конкурса были вручены почётные грамоты и ценные призы от организаторов.

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