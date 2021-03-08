В Туркменистане выбрали самую красивую студентку (фото)

CentralAsia (TM) - В Центре общественных организаций в Ашхабаде состоялся финал ежегодного конкурса «Талып гозели», организованного Министерством образования, Молодежной организацией имени Махтумкули и Союзом женщин Туркменистана в честь Международного женского дня.

В заключительном туре оценивались интеллектуальные и коммуникативные способности, умение петь, танцевать, декламировать стихотворные произведения, а также кулинарные таланты конкурсанток, сообщает Тукрменпортал.

В итоге победительницей и обладательницей звания самой красивой студентки страны-2021 стала студентка 4 курса факультета туркменского языка и литературы Туркменского государственного университета им. Махтумкули Гульназ Атаева. Участницам конкурса были вручены почётные грамоты и ценные призы от организаторов.