Глава Туркменистана поздравил соотечественниц с Международным женским днём

CentralAsia (TM) - По случаю отмечаемого сегодня Международного женского дня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов адресовал соотечественницам праздничное обращение.

"Мы высоко ценим заслуги наших дорогих матерей, всех женщин в воспитании подрастающего поколения. Мы безмерно гордимся их плодотворной деятельностью в государственных, правительственных и административных структурах, в различных отраслях экономики, сферах науки, образования, культуры и здравоохранения, в успешной реализации национальных программ", - отметил глава государства.

Почитание матерей, девушек, женщин – это исконная традиция туркменского народа. Руководствуясь этим, учитывая особые заслуги в реализации преобразований, масштабных программ, огромные успехи в труде, общественной жизни, весомый вклад в воспитание юных сограждан, мы награждаем наших женщин орденом «Zenan kalby», присваиваем матерям почётное звание «Ene mähri», - говорится в поздравлении.