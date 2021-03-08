Меган Маркл рассказала о расизме и жестокости в королевской семье

CentralAsia (CA) - В интервью Опре Уинфре герцогиня Сассекская, жена британского принца Гарри Меган Маркл, обвинила королевскую семью в жестокости и расизме.



По ее словам, она была потрясена тем, что во время ее первой беременности вполне открыто обсуждался цвет кожи будущего ребенка.



«Пока я была в положении, велись долгие разговоры. Например, о том, что у малыша не будет охраны, что ему не пожалуют титула, а еще активно поднимался вопрос о том, насколько он может быть темнокожим, когда родится.



Мне было безумно стыдно, а еще я боялась признаться Гарри, поскольку понимала, какое значение для него имеет семья, особенно после той потери, которую он пережил в детстве. И я разрывалась между потребностью все это ему рассказать и нежеланием жить и выносить происходящее», - сказала она.

«У нас были очень близкие друзья, и именно на их плечо, на их желание выслушать нас мы могли рассчитывать, в семье же главная идея — это делать вид, что все хорошо, и что ничего не нужно менять», - рассказал принц Гарри.



Он подчеркнул, что именно отсутствие понимания и поддержки привело пару к решению отказаться от статуса старших членов королевской фамилии.



В настоящий момент Меган и Гарри ожидают рождения второго ребенка. Они живут в калифорнийской Санта-Барбаре.