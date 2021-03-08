Замглавы МИД Узбекистана встретился в Тегеране с генсеком Организации экономического сотрудничества

CentralAsia (UZ) - 7 марта заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков, прибывший в г.Тегеран (Иран) с визитом, встретился с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Ходи Солейманпуром.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и ОЭС, обменялись мнениями о планируемых совместных мероприятиях, сообщила пресс-служба МИДа.

Обсуждено проведение очередной встречи министров сельского хозяйства и туризма стран-членов Организации в 2021 году в Узбекистане.

Отмечено, что за последние годы общий товарооборот Узбекистана со странами-членами Организации увеличился в полтора раза и составил 9 миллиардов долларов. В Узбекистане действует около 5 тысяч предприятий стран-участниц ОЭС.

Генеральный секретарь ОЭС приглашен на Международную конференцию высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которая состоится в текущем году в Ташкенте.