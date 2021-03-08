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  8 марта 2021
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Международные эксперты обсудили пути решения проблем в регионе Аральского моря

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте прошел семинар рабочей группы вопросам механизмов устойчивого инвестирования в регионе Аральского моря, передает пресс-служба «Узбекнефтегаз».

На семинаре обсуждались важнейшие проблемы региона Аральского моря, их взаимодействие и пути решения.

В ходе обсуждения был сделан вывод, что для развития региона необходимы инвестиции в такие отрасли, как сельское хозяйство, животноводство, промышленность, топливно-энергетический комплекс, водное хозяйство.

Этот регион является перспективным для «Узбекнефтегаза» с точки зрения развития нефтегазовой отрасли, добычи и глубокой переработки углеводородов. На семинаре была представлена ​​информация о проделанной Обществом работе по расширению производственных мощностей и повышению благосостояния региона.

На мероприятии были обсуждены «результат и заключение национальной оценки климатических рисков и безопасности», подготовленные международными экспертами «Hydroc GmbH»процедура и программа выявления климатических рисков и их оценки на национальном уровне и в пилотных регионах.

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