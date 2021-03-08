В Великобритании начали намеренно заражать добровольцев коронавирусом

CentralAsia (CA) - В Великобритании начали медицинское исследование, в рамках которого добровольцев целенаправленно заражают коронавирусом.



Как сообщает DW, речь идет о первом в мире исследовании, в рамках которого людей преднамеренно заражают COVID-19. Его цель, по данным пресс-службы Минздрава Великобритании, улучшить и ускорить разработку вакцин от COVID-19 и методы лечения от этой болезни. С первой группой добровольцев сейчас работают специалисты лондонской клиники Royal Free Hospital, которые изучают характеристики коронавируса.



Ранее аналогичные исследования, во время которых здоровых добровольцев заражали возбудителями болезни, проходили при разработке вакцин от гриппа и малярии. Отличие от нынешнего британского исследования состоит, однако, в том, что участникам тех испытаний предварительно вкалывали соответствующую вакцину.



Сообщается, что для участия в исследовании отобрали молодых и здоровых людей, для которых риск осложнений при COVID-19 минимален. Им введут самую малую дозу вируса, необходимую для заражения организма. Ожидается, что инфицирование произойдет при этом у 90 процентов добровольцев.