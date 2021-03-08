Женщины составляют более четверти парламентариев в мире, - МПС

Сенат США

CentralAsia (CA) - В 2020 году впервые в истории женщины заняли 25,5% всех депутатских кресел в мире. Это прорыв, но полного паритета еще далеко, говорится в докладе Межпарламенсткого союза (МПС).



«С большим чувством удовлетворения я хочу объявить о том, что впервые женщины составляют больше четверти парламентариев в мире», - заявил Генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг.



Как сообщает Центр новостей Организации Объединенных Наций, многие страны постсоветского пространства не отличаются большой представленностью женщин в национальных законодательных органах.



Лидирует среди этой группы государств Беларусь, которая расположилась на 22 месте в общемировом рейтинге: в нижней палате жительницы Беларуси составляют 40%, в верхней – 25. Если посмотреть на ситуацию в динамике, то по итогам выборов, состоявшихся в прошлом году в 14 европейских странах, в трех из них – Азербайджане, Чехии и Румынии – женщины не смогли получить и двадцати процентов мандатов.



Тем не менее, Азербайджан отличился, избрав впервые в своей истории женщину на пост спикера главного законодательного органа страны. На глобальном уровне в прошлом году 58 женщин занимали пост спикера – на одну больше, чем годом ранее.



Межпарламентский союз уже много десятилетий отслеживает гендерный состав парламентов мира, что дает возможность экспертам организации оценить ситуацию в развитии. И хотя они отмечают серьезный прогресс, авторы доклада напоминают, что такими темпами человечеству потребуется еще 50 лет, чтобы достичь гендерного паритета в законодательных органах. «Думаю, все согласны с тем, что это недопустимо», – подчеркнул глава МПС.



Он выделил три страны, которые уже добились паритета: Руанда, Куба и Объединенные арабские эмираты. Остановившись на Руанде, Мартин Чунгонг отметил, что прогресса легче достичь в условиях, когда государства восстанавливаются после конфликта и имеют возможность пересмотреть общественные устои.



В Межпарламентском союзе рекомендуют вводить квоты на число «женских мандатов». Там, где это сделано, в парламенты выбрали на 11,8% больше женщин, чем в остальных местах. Глава МПС также подчеркнул, что в результате активного участия женщин в законодательной деятельности выигрывают все – женщины, например, добиваются более благоприятных для населения законов в сфере здравоохранения.



Пандемия COVID, по его словам, самым негативным образом сказалась на возможности стран проводить выборы – во многих местах голосования перенесли. Женщины, как уже не раз отмечалось, в числе тех, кто становится наиболее уязвим в условиях кризиса. По данным МПС, травля в интернете, например, мешает им в полной мере участвовать в общественной жизни. Тем не менее, есть и обратная сторона медали: в долгосрочной перспективе возможность работать удаленно, по мнению экспертов, окажет позитивное воздействие на активность женщин в парламенте.