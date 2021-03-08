В Камбодже при невыясненных обстоятельствах погиб второй за 3 месяца гражданин Туркменистана, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Камбодже погиб второй за три месяца гражданин Туркменистана, а также гражданка Украины —девушка предыдущего погибшего. Источники turkmen.news заявляют, что к этому причастна некая банда в портовом городе Сиануквиль.

Как сообщали камбоджийские СМИ, 3 февраля в одной из квартир Сиануквиля было обнаружено тело 39-летнего гражданина Туркменистана, уроженца Балканского велаята Руслана Ибрагимова, проживавшего в Камбодже по деловой визе. По официальной версии, иностранец получил серьезные травмы в ДТП, но не обратился за медицинской помощью, а пришел к себе домой. Спустя некоторое время он скончался. Тело доставлено в морг местной больницы. Сообщается, что дальнейшие вопросы должно решить посольство. Однако у Туркменистана нет посольства в Камбодже.

Источники turkmen.news сообщают, что Ибрагимов был знаком с гражданином Туркменистана Давидом Ахмедовым, погибшим в середине декабря. Тело Ахмедова было найдено повешенным на каучуковом дереве на территории коммуны Чамкар Андонг провинции Кампонгтям. По официальной версии, мужчина покончил с собой.

Тело Ахмедова в течение месяца находилось в морге, а затем его кремировали в присутствии троих друзей. Те, кто был на опознании, говорят, что тело Давида было грязным, будто его валяли по земле. Рядом с ним был найден полиэтиленовый пакет с растянутыми ручками. Друзья считают, что именно этим пакетом мужчину и задушили, а на дерево повесили позднее.

Более того: по информации источников, в конце января была убита девушка Давида, 24-летняя гражданка Украины Екатерина Киселева. На нее напали и нанесли три ножевых ранения, которые оказались смертельными. Знакомые Давида и Екатерины справили по ней поминки. Ее тело было кремировано и передано близким.

Екатерина не верила, что Давид покончил с собой. Она пыталась самостоятельно вести расследование его гибели. Нападение в конце января было не первым: ранее девушке уже наносили ранения.

Давид Ахмедов прибыл в Сиануквиль за год до смерти. Перед этим он отбыл тюремный срок в Туркменистане за ДТП в пьяном виде и решил начать жизнь с чистого листа в новой стране. Давид работал на яхте, принадлежащей гражданам Латвии. Затем у него возникли разногласия с работодателями, его перестали брать в рейсы. Давид начал искать подработку и через земляков познакомился с некими людьми. Ему предложили заработать, он сначала согласился, но потом отказался, решив, что эта работа слишком «грязная». Именно после этого его нашли мертвым.

Источники в окружении Ахмедова говорят, что он был жизнерадостен, строил планы и не был похож на человека, планирующего суицид. 12 декабря он обратился к знакомому в другом городе и попросил предоставить ему убежище. Тот согласился, и Давид поехал к нему на мотоцикле. Но до знакомого он так и не добрался, а почему-то оказался в коммуне Чамкар Андонг в шести часах езды от Сиануквиля.

Руслан Ибрагимов, по информации источников издания, общался с теми людьми, которые предложили Давиду «грязную работу».