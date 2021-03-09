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  9 марта 2021
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Каждый год 30 сельских девочек обучаются по программе кодирования, -Б.Болор-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) -  «В эпоху четвертой промышленной революции и перехода к цифровым технологиям технологии и кодирование стали одними из обязательных навыков. В этой степени гендерные различия в секторе информационных технологий, вероятно, увеличатся. Поэтому в целях сокращения гендерного неравенства в этом секторе, создания женщин-программистов и расширения прав и возможностей девочек и женщин, живущих в сельской местности, объявляется программа по обучению 30 девочек программированию каждый год», сказала Б.Болор-Эрдэнэ, директор Департамента коммуникационных и информационных технологий Монголии.

Инициатором программы выступила сама Б.Болор-Эрдэнэ, и регистрация начнется 1 мая.

К девушкам, желающим участвовать в программе, предъявляются следующие требования. К ним относятся:

  • Быть 16-20 летними
  • Живет в отдаленном районе и не имеет постоянного доступа к онлайн-обучению.
  • Хочет потратить 3 месяца летних каникул на написание кода.

Тренинг планируется начать 15 июня, и в результате программы девушки смогут писать свои собственные программы и представлять их публике.

Вчера она заявила, что по случаю 100-летия сектора телекоммуникаций и информационных технологий Монголии мы проведем первое тестирование сети 5G в июле.

Однако, монгольский крупный сотовый оператор MobiCom запустил испытание совместимости 5G в партнерстве со своей материнской компанией KDDI и Telecom Infra Project (TIP). Компании заявляют, что проект поможет ускорить снижение затрат на строительство сети за счет улучшения выбора 5G RAN и оборудования доступа от различных поставщиков. MobiCom является крупнейшим из четырех операторов мобильной связи Монголии по количеству абонентов.

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