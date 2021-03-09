Монгольская школа «Тусгал» в Корее продолжает работать во время пандемии COVID-19

CentralAsia (MNG) - Учебный год с 2019 по 2020 год был тяжелым для школы «Тусгал» в Южной Корее из-за пандемии COVID-19, которая, как и во всем мире, серьезно нарушила их повседневную работу. Начиная с 27 января 2020 года правительство Монголии ввело изоляцию, и все учебные заведения были обязаны вести свою деятельность вне учебных заведений. Это требование продлилось до 30 августа.

Начиная со второй недели февраля 2020 года, школа передала родителям всю информацию о виртуальных уроках, подготовленных правительством. К 1 марта коллектив школы успешно перешел на обучение онлайн. Учителя использовали Google Classroom, Facebook Messenger, Zoom и Google Drive, чтобы публиковать свои уроки в Интернете.

Академический офис уделял особое внимание качеству всех виртуальных уроков, и все было организовано качественно. Работая онлайн, все учителя и сотрудники регулярно общались друг с другом через приложения для онлайн-конференций.

Во втором и третьем кварталах учебного года с 2019 по 2020 годы преподаватели школы «Тусгал» подготовили и провели в общей сложности 647 онлайн-уроков. Решение одолжить ноутбуки пятерым учителям в это трудное время оказалось своевременным и важным. Школа планирует продолжить эту практику в будущем и одолжить ноутбуки еще пяти учителям. Администрация школы уже взяла на себя обязательство предоставить учителям техническое оборудование, необходимое для их профессионального развития.

В течение этого уникального учебного года 72 школьников получили стипендии и финансовую помощь на сумму 39 миллионов тугриков (14 000 долларов США), а в 2020-2021 учебном году 61 школьникам были предоставлены стипендии и финансовая помощь на сумму 30 миллионов тугриков (10 000 долларов США). Кроме того, из-за трудностей, вызванных вспышкой коронавируса, родители смогли получить 20-процентную скидку на полугодовые выплаты на 2019-2020 учебный год, а вернувшиеся ученики не платили повышения платы за обучение на 2020-2021 учебный год.

Чтобы улучшить образовательную программу, школа предоставляет возможности, которые помогут учащимся распознать свои скрытые таланты, развить свои навыки и раскрыть свои сильные стороны. В школе работает десять различных клубов, специально адаптированных к потребностям и интересам учащихся. К ним относятся аэробика, фортепиано, гитара, кларнет, настольный теннис, английский язык и другие.

Более того, в течение года школа организует от четырех до семи различных видов внеклассных мероприятий, охватывающих такие темы, как здоровье, этика, монгольские обычаи, монгольский язык, математика и английский язык. Эти мероприятия организованы по инициативе сотрудников школы и самих учащихся.

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