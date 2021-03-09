Обсуждается законопроект Монголии о регулировании виртуальных активов

CentralAsia (MNG) - Хотя Монголия была исключена из серого списка ФАТФ, она по-прежнему привержена выполнению Рекомендации 15 ФАТФ и созданию национальной правовой базы, регулирующей отношения с виртуальными активами. В связи с этим разрабатывается законопроект о поставщиках услуг виртуальных активов.

Законопроект направлен на то, чтобы сформулировать определение виртуальных активов в соответствии с международными стандартами, а также привести общие и дополнительные требования, связанные с регистрацией и мониторингом поставщиков услуг, в соответствие с международными стандартами. Он предусматривает налогообложение доходов от продаж и услуг, создание правовой базы для освобождения поставщика финансовых услуг от НДС и наложение штрафов на нарушителей.

В Монголии виртуальные активы и криптовалюты не регулируются законом и официально не считаются платежным инструментом. Также МонголБанк (ЦБ Монголии) не выдает разрешений и не контролирует свою деятельность. Криптовалюты на основе блокчейна не используются для оплаты товаров и услуг в Монголии, и граждане добровольно используют их в качестве торгового инструмента.

Хотя Гражданский кодекс Монголии содержит положения о нематериальных активах, подробных положений о виртуальных активах нет. Общий закон о налогообложении не предусматривает налогообложение электронных активов, но предусматривает налогообложение доходов от продажи и аренды нематериальных активов.

Более того, Закон о борьбе с коррупцией, Закон о регулировании государственных и частных интересов на государственной службе и Закон о предотвращении конфликта интересов не требуют регистрации виртуальных активов в декларации об активах и доходах. Нет никаких положений о выдаче, регулировании и мониторинге лицензий для поставщиков услуг.

Существует международный стандарт для поставщиков виртуальных финансовых услуг, позволяющий сообщать о подозрительных транзакциях, коммерческой идентификации, идентификации клиентов, отмывании денег и регулярных оценках рисков финансирования терроризма. Однако действующий закон не регулирует криптовалюты. Инициаторы законопроекта считают, что такая ситуация ведет к злоупотреблению технологическими решениями и увеличивает риск экономического ущерба и опасности.

Таким образом, в целях создания правовой среды для деятельности, связанной с виртуальными активами в Монголии, выполнения рекомендаций ФАТФ и предотвращения плохой оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, разрабатывается законопроект о поставщиках виртуальных активов.

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