Прибыль Turquoise Hills подскочила на 41% из-за роста добычи меди и золота в Монголии

CentralAsia (MNG) - Канадская компания Turquoise Hill Resources Ltd в понедельник сообщила о росте квартальной прибыли на 41,4% благодаря росту цен на медь и увеличению производства меди и золота на руднике Оюу-Толгой в Монголии.

Результаты появились через неделю после того, как главный исполнительный директор Ульф Квеллманн ушел в отставку на фоне затяжного спора между компанией и ее главным акционером, Rio Tinto, по поводу финансирования подземного расширения медно-золотого рудника Оюу-Толгой.

Монголия добивалась соглашения с Rio Tinto об отмене сделки, лежащей в основе подземного расширения рудника, заявив, что рост затрат и задержки проекта подорвали ожидаемые выгоды.

Оюу-Толгой — один из крупнейших в мире медно-золотых-серебряных рудников. Rio владеет 51% Turquoise Hill, которая, в свою очередь, владеет 66% рудника. Остальная часть рудника принадлежит правительству Монголии.

Производство меди в четвертом квартале выросло на 26,4% до 41,6 тыс.тонн, а производство золота выросло на 266,7% до 88 тыс.унций.

Turquoise Hill, контролируемая Rio Tinto, заявила, что прибыль, приходящаяся на владельцев компании, составила 159,9 млн долларов, или 79 центов на акцию, за три месяца, закончившихся 31 декабря, по сравнению с 113,1 млн долларов, или 56 центов на акцию, годом ранее.

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