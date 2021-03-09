С сегодняшнего дня в Монголии будут вакцинироваться до 20 тысяч человек в день

CentralAsia (MNG) - Вчера Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) выступила с заявлением о текущей ситуации.

Вице-премьер и глава ГЧК С.Амарсайхан сказал: «Мы решили не вводить карантин. С завтрашнего дня вакцинация будет усилена. Ежедневно в 85 пунктах вакцинации от коронавируса будут вакцинироваться 16-20 тысяч человек. Через два месяца, в марте и апреле, все взрослое население столицы будет вакцинировано. С завтрашнего дня вакцинация будет увеличена в 10-13 раз, поскольку клинические симптомы считаются нормальными».

Министру здравоохранения поручено проводить работу по вакцинации высокоорганизованно без какого-либо риска. Важно уделять внимание консультированию и консультированию соответствующих организаций с целью улучшения режима инфекционного контроля и контроля, -отметил он.

«Масштабная вакцинация начнется завтра, 9 марта. В марте будут вакцинированы 508 тысяч человек, а в апреле - 500 тысяч», -проинформировал министр здравоохранения С.Энхболд.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения