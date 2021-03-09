Гонконгская Asian Shadows записывает монгольский дебютный фильм Harvest Moon

CentralAsia (MNG) - Asian Shadows приобрела международные права на свою первую монгольскую постановку Harvest Moon, режиссерский дебют монгольского актера Амарсайхан Балжинням, который появился в сериале Netflix Марко Поло.

В настоящее время фильм находится на стадии постпродакшна, его продюсирует монгольская компания IFI Production, основанная Ураном Сайнбилэгом в 2016 году. На стадии проекта он был выбран для выпуска Locarno Open Doors 2020 года под монгольским названием Tунтуулэй.

Фильм основан на рассказе Т. Бум-Эрдэнэ о человеке, который возвращается в свою родную деревню из-за плохого здоровья отца и решает остаться, когда его отец умирает, чтобы закончить сбор урожая, который он обещал сделать.





Harvest Moon исследует внутренний мир ребенка и мужчины и их отношения с отцами. Когда его отец серьезно заболевает, Тулгаа, который работает поваром в городе, возвращается в свою деревню. Вскоре отец умирает, и он решает остаться, чтобы выполнить обещанный отцом урожай. Работая в поле, он встречает десятилетнего мальчика Тунтуулэй, который живет один со своими бабушкой и дедушкой, в то время как его мать-одиночка работает в городе. Обмен и отношения между Тулгаа и Тунтуулэй заставляют их бросить вызов самому себе.

Амарсайхан также снялся в фильмах Жанчивдорж Сэнгэдорж «Похититель разума» (2011) и «В ловушке за границей» (2014). Совсем недавно он стал соавтором сценария и снялся в фильме «Под бирюзовым небом» (2021), совместной постановке IFI и японской Magnetize, о японце, который отправляется в путь самопознания в Монголию.

Премьера фильма «Под бирюзовым небом», снятая японским режиссером Кентаро, стала первым фильмом кинофестиваля Мангейм-Гейдельберг. IFI, которая внедряет международное совместное производство в Монголию, также участвовал в совместном производстве Казахстана, США и Монголии «Монгольская связь», боевика режиссера Дрю Томаса.

Гонконгская продюсерская компания CHINESE SHADOWS и международная бутик-компания ASIAN SHADOWS разрабатывают и продают по всему миру азиатские фильмы азиатских режиссеров-сказочников из Азии.

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