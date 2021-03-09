Монголка избрана членом Исполкома Международной федерации дзюдо

CentralAsia (MNG) - Эрдэнэт-Од Хишигбат— монгольская заслуженная спортсментка, дзюдоист и тренер была избрана членом Исполкома Международной федерации дзюдо (IJF).

Эрдэнэт-Од Хишигбат родилась 7 июля 1975 года. Монгольский борец дзюдо и самбо. Заслуженный спортсмен Монголии.

На Олимпийских играх 2004 года ее остановила в 1/8 финала Ки Кусакабэ из Японии.

Она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо 2005 года. Это первая медаль чемпионата мира Монголии среди женщин. На Азиатских играх 2006 года она заняла пятое место в легком весе (57 кг), проиграв Ок Сон Хон из Северной Кореи в матче за бронзу. Ее муж Шадав - известный игрок в покер. Он является членом покерного клуба Монголии Hicheel.

В настоящее время она является тренером женской сборной Монголии по дзюдо. 1 июня 2009 года родила дочь.

Международная федерация дзюдо (англ. International Judo Federation, IJF) была образована в июле 1951 года.

Первоначально в IJF входили национальные федерации дзюдо стран Европы и Аргентины. В течение последующих десяти лет в Международную федерацию дзюдо вступили национальные организации четырёх континентов.

Штаб-квартира IJF находится в Будапеште, Венгрия.

IJF устанавливает правила соревнований по дзюдо и проводит континентальные и мировые чемпионаты. Международная федерация дзюдо также присваивает свои ранги, никак не связанные с рангами, которые присваивает Кодокан.

По состоянию на июнь 2010 года в состав IJF входит 198 национальных федераций дзюдо

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