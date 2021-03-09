В Самарканде открылось Генконсульство Турции

CentralAsia (UZ) - В Самарканде открылось генеральное консульство Турции.

В торжественная церемонии открытия 7 марта приняли участие вице-премьер Азиз Абдухакимов, министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, хоким Самарканда Эркинжон Турдимов.

Консульство будет выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между Турцией и Узбекистаном.

Открытие генконсульства Турции в Самарканде было предусмотрено постановлением Кабинета министров от 18 августа 2020 года. Документ предусматривает расширение технической помощи правительства Турции Узбекистану.

Сообщается, что турецких экспертов будут привлекать к работе над улучшением управления объектами инфраструктуры здравоохранения, укреплением нормативно-правовой базы в сфере сейсмологии, внедрением международных стандартов в сферу строительства дорог и придорожной инфраструктуры, а также трансфером лучших решений и технологий Турции в сфере электронного правительства.

В Узбекистане в 2020 году наибольшее количество компаний открыла Турция. Согласно данным Государственного комитета республики, в течение прошлого года в стране запустили бизнес 305 турецких предприятий (всего открылось 1715 иностранных компаний). Следом идет Россия, которая представлена 265 новыми предприятиями, а также Китай – 147.

На 1 февраля 2021 года количество действующих предприятий в Узбекистане с турецким капиталом составляет 1611.