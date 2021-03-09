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  9 марта 2021
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В Монголии за сутки коронавирус выявили у 36 человек

CentralAsia (MNG) -  За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Монголии выросло на 36 человек. Об этом сегодня, 9 марта сообщили в Минздраве.

Общее количество выздоровевших достигло 2765 (+117) человек — то самый высокий суточный показатель в 2021 году.

Заместитель директора НИЦИЗ Э.Тэмуулэн уточнил, что 36 новых случаев выявлены среди контактов из очагов инфекции Улан-Батора, из них 3 выявлены в аймаке Төв.

По состоянию на 9 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса в Монголии составляет 3372 человека (+36), лечение проходит 591 человек, из них три пациента находятся в критическом состоянии, у 3 — состояние тяжелое, а у оставшихся 585 пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Коронавирус в Монголии
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