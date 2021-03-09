В Казахстане за сутки коронавирусом заразился 571 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 571 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 118;
- Акмолинская область - 72;
- Павлодарская область - 63;
- город Нур-Султан - 61;
- Костанайская область - 50;
- Западно-Казахстанская область - 39;
- Алматинская область - 38;
- Карагандинская область - 35;
- Атырауская область - 27;
- Северо-Казахстанская область - 24;
- Восточно-Казахстанская область - 18;
- Жамбылская область - 17;
- Актюбинская область - 3;
- Мангистауская область - 3;
- Туркестанская область - 3.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 219 325 случаев коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
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