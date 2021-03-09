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  9 марта 2021
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В Казахстане за сутки коронавирусом заразился 571 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 571 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 118;

- Акмолинская область - 72;

- Павлодарская область - 63;

- город Нур-Султан - 61;

- Костанайская область - 50;

- Западно-Казахстанская область - 39;

- Алматинская область - 38;

- Карагандинская область - 35;

- Атырауская область - 27;

- Северо-Казахстанская область - 24;

- Восточно-Казахстанская область - 18;

- Жамбылская область - 17;

- Актюбинская область - 3;

- Мангистауская область - 3;

- Туркестанская область - 3.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 219 325 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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