Минздрав Узбекистана рекомендовал не делать прививку от коронавируса лицам до 18 лет

- Узбекистан, общество
- 9:32, 09 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - Лицам с ВИЧ-инфекцией или аутоиммунными заболеваниями, в том числе, с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, беременным, кормящим женщинам и лицам до 18 лет – делать прививку от коронавируса не рекомендуется.
Об этом 7 марта со ссылкой на заместителя руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмата Атабекова сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
Кроме того, граждане, находящиеся в тесном контакте с людьми, инфицированными коронавирусом, будут вакцинированы после карантина (14 дней) и после медицинского осмотра.
Вакцинированные против коронавируса будут находится под наблюдением медработников в течение 30 минут после вакцинации. Затем им придется проходить регулярное медицинское наблюдение.
Массовая вакцинация граждан Узбекистана первой зарегистрированной в стране рекомбинантной китайской вакциной ZF-UZ-VAC 2001 начнется в марте месяце.