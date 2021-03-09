Минздрав Узбекистана рекомендовал не делать прививку от коронавируса лицам до 18 лет

CentralAsia (UZ) - Лицам с ВИЧ-инфекцией или аутоиммунными заболеваниями, в том числе, с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, беременным, кормящим женщинам и лицам до 18 лет – делать прививку от коронавируса не рекомендуется.

Об этом 7 марта со ссылкой на заместителя руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмата Атабекова сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Кроме того, граждане, находящиеся в тесном контакте с людьми, инфицированными коронавирусом, будут вакцинированы после карантина (14 дней) и после медицинского осмотра.

Вакцинированные против коронавируса будут находится под наблюдением медработников в течение 30 минут после вакцинации. Затем им придется проходить регулярное медицинское наблюдение.

Массовая вакцинация граждан Узбекистана первой зарегистрированной в стране рекомбинантной китайской вакциной ZF-UZ-VAC 2001 начнется в марте месяце.