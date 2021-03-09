В Казахстане от коронавируса выздоровели почти 500 человек за сутки
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 464 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 202 694 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 23 980;
- Алматы - 23 834;
- Восточно-Казахстанская область - 20 265;
- Павлодарская область - 17 511;
- Атырауская область - 16 904;
- Карагандинская область -14 539;
- Акмолинская область - 13 116;
- Северо-Казахстанская область - 12 374;
- Костанайская область - 11 412;
- Западно-Казахстанская область - 11 159;
- Алматинская область - 10 189;
- Жамбылская область - 5756;
- Шымкент - 5605;
- Туркестанская область - 4204;
- Актюбинская область - 4136;
- Мангистауская область - 3944;
- Кызылординская область - 3766.
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