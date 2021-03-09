В Казахстане от коронавируса выздоровели почти 500 человек за сутки

Казахстан, общество

9:36, 09 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 464 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 202 694 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Нур-Султан - 23 980; - Алматы - 23 834; - Восточно-Казахстанская область - 20 265; - Павлодарская область - 17 511; - Атырауская область - 16 904; - Карагандинская область -14 539; - Акмолинская область - 13 116; - Северо-Казахстанская область - 12 374; - Костанайская область - 11 412; - Западно-Казахстанская область - 11 159; - Алматинская область - 10 189; - Жамбылская область - 5756; - Шымкент - 5605; - Туркестанская область - 4204; - Актюбинская область - 4136; - Мангистауская область - 3944; - Кызылординская область - 3766. Коронавирус в Казахстане Карта распространения