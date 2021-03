Уроженка Таджикистана Манижа Сангин представит Россию на конкурсе «Евровидение»

CentralAsia (TJ) - Певица Manizha будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение», который должен пройти в мае в Нидерландах. Она стала победительницей голосования зрителей, которое организовал Первый канал, опередив группы «2Маши» и Therr Maitz.

It's Manizha and Russian Woman for Russia ?? at #ESC2021!



