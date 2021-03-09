Уроженка Таджикистана Манижа Сангин представит Россию на конкурсе «Евровидение»

CentralAsia (TJ) - Певица Manizha будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение», который должен пройти в мае в Нидерландах. Она стала победительницей голосования зрителей, которое организовал Первый канал, опередив группы «2Маши» и Therr Maitz.

На конкурсе Manizha выступит с песней "Russian woman" ("Русская женщина").

Manizha - творческий псевдоним певицы Манижи Сангин. Она родилась в 1991 году в Таджикистане, спустя несколько лет её семья переехала в Москву. Занимается музыкой с 12 лет. Некоторое время жила на Западе. Известна как автор музыкальных видеоколлажей в инстаграме. В декабре 2020 года стала первым российский послом Доброй воли Агентства ООН по делам беженцев. Участвовала в кампании против домашнего насилия в России.

Организаторы «Евровидения» ранее заявили, что в этом году, хотя пандемия продолжается, конкурс обязательно состоится, причём в офлайн-формате. Однако вопрос о том, будут ли допущены зрители, пока не решён.

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