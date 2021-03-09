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  9 марта 2021
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В Туркменистане после сюжета о правозащитнице Солтан Ачиловой перестал показывать Euronews

CentralAsia (TM) -  8 марта в Туркменистане перестал показывать информационный телеканал Euronews, на котором накануне был показан сюжет о церемонии награждения правозащитной премии имени Мартина Энналса и туркменском журналисте Солтан Ачиловой, ставшей ее финалистом. Об этом сообщили "Хроники Туркменистана".

Церемония награждения самой престижной правозащитной премии прошла 11 февраля в онлайн-формате.

Кроме Солтан Ачиловой, в финал вышли активистка прав женщин Саудовской Аравии Луджайн Альхатлул и ставший победителем известный китайский адвокат Ю Вэньшэн.

В январе 2020 года представители Туркменистана и телеканала Euronews обсудили сотрудничество при создании информационных материалов, посвященных празднованию 25-летия нейтралитета страны, спортивным мероприятиям, а также культуре и истории.

Ранее Euronews сотрудничал с Туркменистаном в продвижении V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в 2017 году. Кроме того, на телеканале рекламировалась курортная зона Аваза и другие туристические достопримечательности страны.

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