Фоторепортаж — Как в мире отметили Международный женский день

- Азия и мир, общество
- 10:18, 09 марта 2021
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CentralAsia (CA) - В разных странах мира в Международный женский день традиционно прошли акции солидарности на главных площадях. В этом году женщины отстаивали права мусульман-уйгуров и принимали участие в протестах против захвата власти в Мьянме. Акции солидарности во многих городах оказались немногочисленными из-за пандемии коронавируса.
Демонстративная акция в Международный женский день у Национального дворца в Мехико, Мексика, 8 марта. Фото: Reuters / Toya Sarno Jordan
Женщины-фермеры участвуют в акции протеста против сельскохозяйственных законов, Индия, 8 марта Фото: Reuters / Danish Siddiqui
Люди танцуют и поют во время демонстративной акции по случаю Международного женского дня перед зданием парламента в Афинах, Греция, 8 марта. Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis
Акция в Барселоне, Испания, 8 марта. Фото: Reuters / Nacho Doce
Женщины в традиционных платьях танцуют во время акции по случаю Международного женского дня в Диярбакыре, Турция, 8 марта. Фото: Reuters / Sertac Kayar
Столкновения во время митинга в честь Международного женского дня в Сантьяго, Чили, 8 марта. Фото: Reuters / Ivan Alvarado
Люди участвуют в акции протеста по случаю Международного женского дня в Буэнос-Айресе, Аргентина, 8 марта. Фото: Reuters / Flor Guzzetti
Активисты, одетые в костюмы Handmaid's Tale, идут во время демонстрации, посвященной Международному женскому дню, в Сан-Паулу, Бразилия, 8 марта. Фото: Reuters / Carla Carniel
Участники Женского марша по случаю Международного женского дня в Карачи, Пакистан, 8 марта. Фото: Reuters / Akhtar Soomro
Столкновение демонстрантов с ОМОНом во время митинга по случаю Международного женского дня в Стамбуле, Турция, 8 марта. Фото: Reuters / Murad Sezer