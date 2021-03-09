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  9 марта 2021
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Фоторепортаж — Как в мире отметили Международный женский день
// Reuters

CentralAsia (CA) -  В разных странах мира в Международный женский день традиционно прошли акции солидарности на главных площадях. В этом году женщины отстаивали права мусульман-уйгуров и принимали участие в протестах против захвата власти в Мьянме. Акции солидарности во многих городах оказались немногочисленными из-за пандемии коронавируса.

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Демонстративная акция в Международный женский день у Национального дворца в Мехико, Мексика, 8 марта. Фото: Reuters / Toya Sarno Jordan

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Женщины-фермеры участвуют в акции протеста против сельскохозяйственных законов, Индия, 8 марта Фото: Reuters / Danish Siddiqui

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Люди танцуют и поют во время демонстративной акции по случаю Международного женского дня перед зданием парламента в Афинах, Греция, 8 марта. Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

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Акция в Барселоне, Испания, 8 марта. Фото: Reuters / Nacho Doce

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Женщины в традиционных платьях танцуют во время акции по случаю Международного женского дня в Диярбакыре, Турция, 8 марта. Фото: Reuters / Sertac Kayar

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Столкновения во время митинга в честь Международного женского дня в Сантьяго, Чили, 8 марта. Фото: Reuters / Ivan Alvarado

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Люди участвуют в акции протеста по случаю Международного женского дня в Буэнос-Айресе, Аргентина, 8 марта. Фото: Reuters / Flor Guzzetti

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Активисты, одетые в костюмы Handmaid's Tale, идут во время демонстрации, посвященной Международному женскому дню, в Сан-Паулу, Бразилия, 8 марта. Фото: Reuters / Carla Carniel

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Участники Женского марша по случаю Международного женского дня в Карачи, Пакистан, 8 марта. Фото: Reuters / Akhtar Soomro

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Столкновение демонстрантов с ОМОНом во время митинга по случаю Международного женского дня в Стамбуле, Турция, 8 марта. Фото: Reuters / Murad Sezer

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