Фоторепортаж — Как в мире отметили Международный женский день

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CentralAsia (CA) - В разных странах мира в Международный женский день традиционно прошли акции солидарности на главных площадях. В этом году женщины отстаивали права мусульман-уйгуров и принимали участие в протестах против захвата власти в Мьянме. Акции солидарности во многих городах оказались немногочисленными из-за пандемии коронавируса.

Демонстративная акция в Международный женский день у Национального дворца в Мехико, Мексика, 8 марта. Фото: Reuters / Toya Sarno Jordan

Женщины-фермеры участвуют в акции протеста против сельскохозяйственных законов, Индия, 8 марта Фото: Reuters / Danish Siddiqui

Люди танцуют и поют во время демонстративной акции по случаю Международного женского дня перед зданием парламента в Афинах, Греция, 8 марта. Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Акция в Барселоне, Испания, 8 марта. Фото: Reuters / Nacho Doce

Женщины в традиционных платьях танцуют во время акции по случаю Международного женского дня в Диярбакыре, Турция, 8 марта. Фото: Reuters / Sertac Kayar

Столкновения во время митинга в честь Международного женского дня в Сантьяго, Чили, 8 марта. Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Люди участвуют в акции протеста по случаю Международного женского дня в Буэнос-Айресе, Аргентина, 8 марта. Фото: Reuters / Flor Guzzetti

Активисты, одетые в костюмы Handmaid's Tale, идут во время демонстрации, посвященной Международному женскому дню, в Сан-Паулу, Бразилия, 8 марта. Фото: Reuters / Carla Carniel

Участники Женского марша по случаю Международного женского дня в Карачи, Пакистан, 8 марта. Фото: Reuters / Akhtar Soomro

Столкновение демонстрантов с ОМОНом во время митинга по случаю Международного женского дня в Стамбуле, Турция, 8 марта. Фото: Reuters / Murad Sezer