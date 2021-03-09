Госдепартамент отменил запрет на въезд в США жителям 13 стран

CentralAsia (CA) - Государственный департамент США отменил запрет на въезд в страну жителям 13 стран.



В список стран, гражданам которых был запрещен въезд в США, входили: Мьянма, Эритрея, Иран, Кыргызстан, Ливия, Нигерия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Танзания, Венесуэла и Йемен.



Президент Джо Байден еще 20 января отменил данный запрет, введенный его предшественником Дональдом Трампом.



В рамках данного решения Байден поручил Государственному департаменту в течение 45 дней предоставить отчет, включающий предложение для лиц, чьи заявки на получение иммиграционной визы (из вышеуказанных стран) были отклонены из-за запрета.

Как сообщает Госдепартамент, теперь лица, чьи заявки на получение визы были отклонены после 20 января 2020 года, могут потребовать повторного рассмотрения без повторной подачи своих заявлений и оплаты регистрационного сбора.



Согласно действующим правилам, заявки на получение иммиграционной визы, которые были отклонены до 20 января 2020 года, также могут быть пересмотрены, но заявители должны подать новые заявки и оплатить регистрационный сбор.