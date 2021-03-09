Число заболевших коронавирусной пневмонией в Казахстане резко снизилось за сутки

CentralAsia (KZ) - Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 9 марта.



Так, в стране за сутки зафиксировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 летальных исхода и 182 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49 577, летальных случаев - 646, выздоровевших - 43 985.

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