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  9 марта 2021
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В Узбекистане за сутки выявили 28 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 8 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 80 247 (+28).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в Андижанской, Самаркандской Ташкентской областях, а также в городе Ташкенте (+23).

Всего выздоровели 78 939 (+24) человек, показатель выздоровления составил 99%.

Из 686 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 148 находятся в тяжёлом состоянии и 27 - в крайне тяжёлом.

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