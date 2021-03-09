В Узбекистане за сутки выявили 28 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - За сутки, 8 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 80 247 (+28).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в Андижанской, Самаркандской Ташкентской областях, а также в городе Ташкенте (+23).

Всего выздоровели 78 939 (+24) человек, показатель выздоровления составил 99%.

Из 686 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 148 находятся в тяжёлом состоянии и 27 - в крайне тяжёлом.